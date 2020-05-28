Начальник управления госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края покинул свой пост
Об этом сообщают источники в администрации региона
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Руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края Роман Семихатский покинул свой пост. Об этом сообщают сразу несколько источников в администрации региона. Уточняется, что он написал заявление по собственному желанию.
Роман Семихатский возглавлял краевое управление госохраны объектов культурного наследия с апреля 2016 года. До этого работал в министерстве культуры региона.
ИСТОЧНИК KP.RU