Стало известно имя женщины, похитившей рукописи Пушкина из дома бизнесмена в Сочи

28 Май 2020 2020-05-28T18:08:30+03:00

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В Сочи задержали женщину, которая украла рукописный дневник Александра Пушкина, стоимостью около 75 миллионов рублей, из дома бизнесмена. 51-летний мужчина, обнаружив пропажу ценнейшего артефакта, сразу же обратился в полицию.

- Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия и изъяли следы пальцев рук, предположительно оставленные злоумышленницей. По результатам проведенной дактилоскопической экспертизы полицейские установили личность подозреваемой в хищении дневника, - рассказывают о деталях этого дела в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отпечатки пальцев помогли задержать знакомую бизнесмена. 39-летняя Карина К., с которой некоторое время назад жил мужчина в пентхаусе на берегу моря.

Утаивать преступление задержанная не стала. Она написала явку с повинной и рассказала, что хотела продать рукописи Пушкина коллекционерам. Дневник поэта уже вернули законному владельцу, а женщине грозит внушительный срок.

- По данному факту следственным подразделением УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - отмечают в ведомстве.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В Сочи из пентхауса московского бизнесмена украли рукопись Пушкина стоимостью 75 млн рублей

Казалось бы, сюжет печальный, но чему тут удивляться? Люди расходятся, обиды остаются. Если бы ни одно "но". Пропавшая барышня в качестве сувенира прихватила с собой не драгоценности и даже не деньги, а культурное достояние всего русскоязычного народа - рукопись Александра Сергеевича Пушкина (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU