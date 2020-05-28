В Сочи девушка заложила собственную квартиру, чтобы помочь любимому отдать долги

28 Май 2020 2020-05-28T18:14:09+03:00

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В отдел полиции Центрального района Сочи в середине мая обратилась 30 -летняя местная жительница. Женщина рассказала полицейским, что ее 32-летний сожитель давно жаловался на неудачи в бизнесе и крупные долги перед партнерами, неотдача которых якобы могла угрожать его жизни.

Мужчина при этом всячески уговаривал возлюбленную помочь ему в его финансовых бедах.

В конце концов, женское сердце не выдержало, и сочинка заложила собственную квартиру в пятиэтажке в центре города. А затем передала вырученные деньги любимому вместе со своей банковской картой, попросив его после отдачи долга внести оставшуюся сумму на ее счет.

Через некоторое время мужчина действительно вернул часть денег, однако намного меньше ожидаемой. Вырученные деньги от залога квартиры он потратил по своему усмотрению, а затем стал втихаря пользоваться и банковской картой своей гражданской жены, тайком снимая со счета деньги.

- Мужчина своими действиями причинил гражданке значительный ущерб. Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего, - сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU