Краснодар закупит обычные троллейбусы в 2020-м году

28 Май 2020 2020-05-28T21:10:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре продолжится обновление общественного транспорта в 2020 году, несмотря на экономические последствия пандемии коронавируса. Все закупленные трамваи прибудут в краевой центр до конца года.

Однако возникли трудности с приобретением троллейбусов. Закупки приостановили, а завод, который поставлял машины с автономным ходом в прошлом году, сообщил, что не может получить комплектующие в указанные контрактом сроки из-за пандемии.

— Сейчас ведем сбор информации от поставщиков по троллейбусам без автономного хода, которые возможно произвести в этом году и поставить в Краснодар, чтобы выйти на уже существующие маршруты. Если получится, до конца этого года закупим обычные троллейбусы, которые в Краснодаре тоже необходимо менять, — отметил Евгений Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU