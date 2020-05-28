На Кубани запустили новый участок Троицкого группового водопровода
Важнейший Троицкий групповой водопровод, питающий Крымск, Новороссийск и Геленджик, стал надежнее. В четверг 28 мая запустили новый 18-километровый участок магистрали. На заполнение резервуаров ушло 12 часов.
– До Крымска вода дошла ночью. До Новороссийска – в районе 6 утра, и появляется в зависимости от удаленности района. В Геленджике как в самом удаленном городе вода продолжает появляться, – сообщают в администрации Краснодарского края.
Новый водовод из стальной трубы стабилизирует подачу влаги к черноморскому побережью, а пропускная способность сети в среднем повысится на 7 тысяч кубометров.
На этом обновление Троицкого группового водопровода не закончится. Уже идет подготовка к проектированию водоводов от Неберджаевской до Новороссийска, а также от Новороссийска до Кабардинки.
ИСТОЧНИК KP.RU