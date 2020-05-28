Вениамин Кондратьев: Необходимо проработать возможность открытия дежурных групп в детских садах

28 Май 2020 2020-05-28T21:05:38+03:00

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В детских садах Краснодарского края могут открыть дежурные группы. Проработать такую возможность на заседании оперативного штаба поручил глава региона Вениамин Кондратьев.. Сейчас учреждения закрыты в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

– Многие люди вышли на работу, но стали перед вопросом, как быть с детьми. Необходимо продумать, как можно с учетом эпидемиологической ситуации в усеченном режиме их открыть, – сказал Вениамин Кондратьев.

Специалисты Роспотребнадзора считают, что детские сады смогут открыться, если эпидситуация в регионе продолжит улучшаться.

По мнению главы региона, нужно учесть рекомендации вирусологов и быть в решении об открытии детских садов последовательными и убедительными.

ИСТОЧНИК KP.RU