Евгений Первышов: После переписи населения в Краснодаре могут появиться два новых внутригородских округа
В администрации Краснодара обсуждают возможность создания двух новых внутригородских округов. По мнению мэра краевого центра такая необходимость уже назрела.
- У нас по численности населения и территории Прикубанский округ больше, чем город Новороссийск. Управлять этой территорией тяжело. Речь идет о возможности создания Пятого и Шестого внутригородских округов, - отметил Евгений Первышов.
Однако выделение новых единиц в составе города повлечет за собой дополнительные расходы. Глава города рассказал, что обсуждение возможности создания округов продолжится после подведения итогов переписи населения, которая запланирована на октябрь 2020 года.
- Тогда мы будем четко понимать, как у нас распределены жители по территории города. После этого уже будем двигаться дальше к созданию Пятого и Шестого внутригородских округов. Пока не спешим, потому что финансовая стабильность важнее, - подчеркнул Евгений Первышов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»