Евгений Первышов: После переписи населения в Краснодаре могут появиться два новых внутригородских округа

28 Май 2020 2020-05-28T21:23:42+03:00

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В администрации Краснодара обсуждают возможность создания двух новых внутригородских округов. По мнению мэра краевого центра такая необходимость уже назрела.

- У нас по численности населения и территории Прикубанский округ больше, чем город Новороссийск. Управлять этой территорией тяжело. Речь идет о возможности создания Пятого и Шестого внутригородских округов, - отметил Евгений Первышов.

Однако выделение новых единиц в составе города повлечет за собой дополнительные расходы. Глава города рассказал, что обсуждение возможности создания округов продолжится после подведения итогов переписи населения, которая запланирована на октябрь 2020 года.

- Тогда мы будем четко понимать, как у нас распределены жители по территории города. После этого уже будем двигаться дальше к созданию Пятого и Шестого внутригородских округов. Пока не спешим, потому что финансовая стабильность важнее, - подчеркнул Евгений Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU