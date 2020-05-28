Бывший авторынок в Краснодаре станет фестивальной площадкой
Территория бывшего автомобильного рынка на улице Воронежской в Краснодаре может стать площадкой для фестивалей.
– Это удобная часть Краснодара – там есть общественный транспорт и есть возможность парковки. Она очень бы подошла для событийного туризма: проведения всевозможных концертов и фестивалей. Потому что вокруг нет плотной жилой застройки, музыка бы не мешала, – рассказал глава города Евгений Первышов.
Мэр отметил, что организаторы фестивалей, которые проводятся в парке на Затоне, говорят о том, что площадь не может вместить все активности. Только фестиваль Geek Picnic в прошлом году в Краснодаре собрал более восьми тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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