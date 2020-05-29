В 13-м межрегиональном турнире знатоков географии победила команда Кубани

29 Май 2020 2020-05-29T07:32:21+03:00

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В интеллектуальном турнире, организованном Краснодарским региональным отделением РГО, встретились 14 команд, которые прошли отборочный этап. Победу одержали «Кадетские Колумбы» Краснодарского президентского кадетского училища. Они получат дипломы и памятные призы.

- Сам финал интеллектуального соревнования, состоялся в четверг, 28 мая, в краевом центре. Он впервые прошел в онлайн-формате, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как рассказали в региональном отделении РГО, из-за карантина кадеты разъехались по домам и выходили на связь из Крымска, Лабинска и Санкт-Петербурга.

Всего в турнире приняли участие 54 команды из Костромской, Курской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской и Саратовской областей, Краснодарского края, республик Татарстан и Чувашия. На отборочном этапе участники выполняли задания, посвященные 200-летию со дня открытия Антарктиды.

ИСТОЧНИК KP.RU