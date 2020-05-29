29 Май 2020 2020-05-29T08:55:46+03:00

На Кубани парень украл с территории базы 50 чучел уток Фото: Архив "КП"

Злоумышленник сам пришел в полицию и сознался в содеянном

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В ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району обратился 64-летний местный житель. Он сообщил, что с территории базы в районе хутора Садки неизвестный за несколько дней украл холодильник, телевизор, 4 лодки и электростанцию.

На место происшествия выехали полицейские, они осмотрели территорию, опросили возможных свидетелей, для поиска злоумышленника также привлекался кинолог с собакой.

Но вскоре 18-летний парень сам пришел к правоохранителям с повинной. Местный житель признался, что украл с территории базы лодку, 50 чучел уток и один телевизор.

- На парня завели уголовное дело по ст.158 ч.1 (Кража). Устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Напомним, стало известно имя женщины, похитившей рукописи Пушкина из дома бизнесмена в Сочи. Полиция задержала воровку, благодаря отпечаткам пальцев.

ИСТОЧНИК KP.RU