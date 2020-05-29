На Кубани парень украл с территории базы 50 чучел уток
В ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району обратился 64-летний местный житель. Он сообщил, что с территории базы в районе хутора Садки неизвестный за несколько дней украл холодильник, телевизор, 4 лодки и электростанцию.
На место происшествия выехали полицейские, они осмотрели территорию, опросили возможных свидетелей, для поиска злоумышленника также привлекался кинолог с собакой.
Но вскоре 18-летний парень сам пришел к правоохранителям с повинной. Местный житель признался, что украл с территории базы лодку, 50 чучел уток и один телевизор.
- На парня завели уголовное дело по ст.158 ч.1 (Кража). Устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.
Напомним, стало известно имя женщины, похитившей рукописи Пушкина из дома бизнесмена в Сочи. Полиция задержала воровку, благодаря отпечаткам пальцев.
ИСТОЧНИК KP.RU