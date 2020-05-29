2020-05-29T08:47:45+03:00
Происшествия

На Кубани пьяная мать била свою 2-летнюю дочку

На женщину завели уголовное дело
Александра ПОДУШКО
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На Кубани пьяная мать била свою 2-летнюю дочкуНа Кубани пьяная мать била свою 2-летнюю дочкуФото: Архив "КП"
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В ОМВД России по Ленинградскому району поздно вечером позвонила женщина, которая не захотела представляться. Она рассказала, жительница станицы Ленинградской, проживающая в доме по улице Заводской, избивает своего ребенка. Также неизвестная добавила, что женщина часто бывает в состоянии алкогольного опьянения и оставляет девочку одну.

Полицейские провели проверку. Было установлено, что 25-летняя девушка, действительно плохо следит за своей дочерью, а также причиняет ей физическую боль.

- В отношении местной жительницы правоохранители возбудили уголовное дело по ст.156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), - сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, в Краснодаре мужчина напал на беременную женщину-таксиста. Он ударил ее ножом и забрал всю выручку. Инцидент произошел вечером 25 апреля в Музыкальном микрорайоне Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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