Неудачно зевнула: В Краснодарском крае школьница попала с вывихом челюсти в больницу

29 Май 2020 2020-05-29T08:48:34+03:00

В Краснодарском крае школьница попала с вывихом челюсти в больницу

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В приемный покой центральной районной больницы Темрюка доставили 12-летнюю школьницу. Девочка проживает в поселке Веселовка.

Врачи осмотрели ребенка. Ей был поставлен диагноз: вывих нижней челюсти. Как рассказала медикам девочка, она просто неудачно зевнула.

- Об этом сотрудник скорой сообщил в ОМВД России по Темрюкскому району. Полицейские провели проверку, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Девочке врачи оказали необходимую помощь. Она продолжает лечение.

Напомним, поздно вечером в ОМВД России по Белоглинскому району обратилась медсестра центральной районной больницы. Она сообщила, что в приемный покой поступила 2-летняя девочка с инородным телом в желудке.

Как выяснилось, малышка проглотила батарейку. Ее госпитализировали в одну из больниц краевого центра для дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU