В Краснодаре у парня нашли 20 граммов синтетического наркотика

29 Май 2020 2020-05-29T09:09:54+03:00

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20-летний парень через Интернет получил более 20 граммов синтетического наркотика. Он собирался сбыть его путем осуществления тайниковых закладок на территории кубанской столицы.

- Молодого человека задержали на одной из улиц Краснодара. У парня нашли 10 граммов N-метилэфедрона, что подтвердило проведенное исследование. На съемной квартире нашли еще 15 граммов аналогичного вещества, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Молодого человека заключили под стражу. Была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Парню грозит до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU