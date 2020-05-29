В Кущевском районе мужчина незаконно получал пенсионные и социальные выплаты

29 Май 2020 2020-05-29T09:20:02+03:00

За два года ему выдали более 220 тысяч рублей

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В Кущевском районе 37-летний местный житель для получения пенсии и социальных выплат предоставил в местные государственные учреждения поддельные документы о наличии у него инвалидности первой группы.

- Ему удалось за два года незаконно получить более 220 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). Его могут арестовать на срок до четырех месяцев.

Напомним, в Краснодаре у парня нашли 20 граммов синтетического наркотика. Он собирался сбыть его путем осуществления тайниковых закладок. Молодого человека с наркотиками задержали на одной из улиц Краснодара. Парню грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU