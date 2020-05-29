В Кущевском районе мужчина незаконно получал пенсионные и социальные выплаты
В Кущевском районе 37-летний местный житель для получения пенсии и социальных выплат предоставил в местные государственные учреждения поддельные документы о наличии у него инвалидности первой группы.
- Ему удалось за два года незаконно получить более 220 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). Его могут арестовать на срок до четырех месяцев.
Напомним, в Краснодаре у парня нашли 20 граммов синтетического наркотика. Он собирался сбыть его путем осуществления тайниковых закладок. Молодого человека с наркотиками задержали на одной из улиц Краснодара. Парню грозит до 12 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU