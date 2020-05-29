2020-05-29T09:41:04+03:00
Общество

В Краснодарском крае рассказали о мерах соцподдержки молодых семей

Мероприятие прошло в формате прямого эфира
Александра ПОДУШКО
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Фото: shakalov_ilyaФото: shakalov_ilya
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Генеральный директор Фонда развития Краснодарского края, председатель комиссии Совета молодых депутатов Красноармейского района Илья Шакалов и представитель Государственного Юридического Бюро Краснодарского края Елена Воробьева рассказали о мерах социальной поддержки для молодых семей. Они провели прямой эфир в соцсети.

В начале мероприятия района Илья Шакалов поблагодарил всех, кто поддержал социальную эстафету «Челлендж Добра». Это в первую очередь, это социально ориентированные предприниматели региона, некоммерческие организации, блогеры и журналисты.

После этого спикеры рассказали о действующих мерах социальной поддержки молодых семей в период пандемии короновируса. Разъяснили жителям региона, какие бывают федеральные и региональные выплаты, какие документы для этого необходимы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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