В Краснодарском крае рассказали о мерах соцподдержки молодых семей
Генеральный директор Фонда развития Краснодарского края, председатель комиссии Совета молодых депутатов Красноармейского района Илья Шакалов и представитель Государственного Юридического Бюро Краснодарского края Елена Воробьева рассказали о мерах социальной поддержки для молодых семей. Они провели прямой эфир в соцсети.
В начале мероприятия района Илья Шакалов поблагодарил всех, кто поддержал социальную эстафету «Челлендж Добра». Это в первую очередь, это социально ориентированные предприниматели региона, некоммерческие организации, блогеры и журналисты.
После этого спикеры рассказали о действующих мерах социальной поддержки молодых семей в период пандемии короновируса. Разъяснили жителям региона, какие бывают федеральные и региональные выплаты, какие документы для этого необходимы.
ИСТОЧНИК KP.RU