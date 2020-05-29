На Кубани завершили ремонт двух мостов и участка региональной дороги

29 Май 2020 2020-05-29T10:23:38+03:00

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Работы прошли в Выселковском, Лабинском, Туапсинском районах. Они состоялись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Так, была завершена реконструкция участка дороги станица Выселки – станица Кирпильская. В порядок привели объект протяженностью 0,7 километров. Кроме того, в эксплуатацию сдали два моста.

- Это переход через канал Неволька на автодороге станица Владимирская – хутор Веселый в Лабинском районе, а также мост через реку Большое Псеушхо на автомобильной дороге село Георгиевское – аул Большое Псеушхо в Туапсинском муниципалитете, - отметили в пресс-службе администрации региона.

Уже в этом году рабочие приступили к созданию нового Яблоновского моста, продолжается строительство обхода станицы Ленинградской, реконструкция участка дороги Краснодар-Ейск.

На реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году предусмотрено порядка 7 миллиардов рублей, в том числе 3,38 миллиарда рублей на ремонт участков в трех агломерациях.

ИСТОЧНИК KP.RU