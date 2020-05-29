В Сочи выявлены нарушения содержания животных в зоопарках
Подано шесть исковых заявлений в суды
В Сочи выявлены нарушения содержания животных в зоопарках. Фото: архив КП
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В Сочи прокуратура выявила нарушения содержания животных в зоопарках и океанариумах. Речь идет о 12 организациях.
В их числе - несоответствие размеров вольеров для содержания хищных и копытных животных и другие.
- Документы по кормлению, вакцинации животных, по дератизации и дезинсекции помещений в которых содержались животные, не разрабатывались и не утверждались, - сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По итогам проверки шесть исковых заявлений направлено в суд, нарушители привлечены к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU