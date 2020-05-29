29 Май 2020 2020-05-29T10:49:19+03:00

В Сочи выявлены нарушения содержания животных в зоопарках. Фото: архив КП

Подано шесть исковых заявлений в суды

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В Сочи прокуратура выявила нарушения содержания животных в зоопарках и океанариумах. Речь идет о 12 организациях.

В их числе - несоответствие размеров вольеров для содержания хищных и копытных животных и другие.

- Документы по кормлению, вакцинации животных, по дератизации и дезинсекции помещений в которых содержались животные, не разрабатывались и не утверждались, - сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По итогам проверки шесть исковых заявлений направлено в суд, нарушители привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU