Сочинскому парусному центру исполнилось 40 лет

29 Май 2020 2020-05-29T10:50:29+03:00

Он был создан в качестве базы подготовки сборной СССР в 1980 году

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29 мая исполняется 40 лет со дня создания в Сочи парусного центра. Он был открыт непосредственно перед Олимпиадой 1980 года в качестве центра подготовки сборной команды СССР.

Сейчас парусный центр в Сочи-место уникальное в своем роде. Ведь только здесь, благодаря климатическим условиям, можно проводить круглогодичные тренировки и соревнования яхтсменов.

На базе парусного центра проводятся чемпионаты и соревнования на Кубок России.

В расположенных здесь спортивных школах сейчас воспитывается новое талантливое поколение молодых яхтсменов из Центра олимпийской подготовки Краснодарского края по парусному спорту и спортивной школы №13 г. Сочи. Здесь также базируется и Федерация парусного спорта Сочи.

- Центр парусного спорта является частью Южного федерального центра спортивной подготовки. Наш коллектив всегда прикладывает максимальные усилия для создания комфортных условий для яхтсменов сборной команды России по парусному спорту. Регулярно проводятся работы по надлежащему состоянию акватории порта и очистке мола, улучшается материально-техническая база,- отметил генеральный директор ФГБУ «Юг Спорт» Михаил Дрёмов.

ИСТОЧНИК KP.RU