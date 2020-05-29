29 Май 2020 2020-05-29T12:10:52+03:00

В Сочи впервые представят гимн города. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Его премьера состоится в День города 30 мая

Изменить размер текста: A A

Ко Дню города, который на сей раз отмечается 30 мая, впервые в истории курорта написан официальный гимн Сочи.

- Музыку к гимну написал известный российский композитор, народный артист России Алексей Евсюков,-сообщает мэрия Сочи.

Гимн исполнит сочинский симфонический оркестр под управлением Антона Лубченко. Премьера состоится в рамках телемарафона 30 мая на телеканале «Кубань-24».

Организаторы пока хранят в строгом секрете саундтрек нового произведения, однако в распоряжении «КП»-Кубань» оказался текст нового сочинского гимна.

Чёрное море и берег лазурный

Город заложен был здесь на века!

Хоста, Ривьера, Ахун и Мацеста,

Роща самшита и Сочи-река.

Здравствуй, город — праздник Сочи,

Здравствуй, славный город мой!

В мире нет прекрасней Сочи!

Города, что стал моей судьбой.

Красно-белый герб на синем

Солнце с пальмой золотой!

Сочи — это символ всей России!

Сочи — я горжусь тобой!

Город — курорт, ты здоровья столица!

В годы войны медсанбатом ты стал.

Нашим врачам мы должны поклониться!

Тем, кто солдата России спасал.

Сочи – звезда городов Олимпийских,

В мире ты славишься честной борьбой.

Стал ты державою спорта Российской,

К новым рекордам зовёшь за собой!

Здравствуй, город — праздник Сочи,

Здравствуй, славный город мой!

В мире нет прекрасней Сочи!

Города, что стал моей судьбой.

Красно-белый герб на синем

Солнце с пальмой золотой!

Сочи — это символ всей России!

Сочи — я горжусь тобой!

Сочи — это символ всей России!

Сочи — я горжусь тобой! Горжусь тобой!

ИСТОЧНИК KP.RU