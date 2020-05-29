В Сочи впервые представят гимн города
Ко Дню города, который на сей раз отмечается 30 мая, впервые в истории курорта написан официальный гимн Сочи.
- Музыку к гимну написал известный российский композитор, народный артист России Алексей Евсюков,-сообщает мэрия Сочи.
Гимн исполнит сочинский симфонический оркестр под управлением Антона Лубченко. Премьера состоится в рамках телемарафона 30 мая на телеканале «Кубань-24».
Организаторы пока хранят в строгом секрете саундтрек нового произведения, однако в распоряжении «КП»-Кубань» оказался текст нового сочинского гимна.
Чёрное море и берег лазурный
Город заложен был здесь на века!
Хоста, Ривьера, Ахун и Мацеста,
Роща самшита и Сочи-река.
Здравствуй, город — праздник Сочи,
Здравствуй, славный город мой!
В мире нет прекрасней Сочи!
Города, что стал моей судьбой.
Красно-белый герб на синем
Солнце с пальмой золотой!
Сочи — это символ всей России!
Сочи — я горжусь тобой!
Город — курорт, ты здоровья столица!
В годы войны медсанбатом ты стал.
Нашим врачам мы должны поклониться!
Тем, кто солдата России спасал.
Сочи – звезда городов Олимпийских,
В мире ты славишься честной борьбой.
Стал ты державою спорта Российской,
К новым рекордам зовёшь за собой!
Здравствуй, город — праздник Сочи,
Здравствуй, славный город мой!
В мире нет прекрасней Сочи!
Города, что стал моей судьбой.
Красно-белый герб на синем
Солнце с пальмой золотой!
Сочи — это символ всей России!
Сочи — я горжусь тобой!
Сочи — это символ всей России!
Сочи — я горжусь тобой! Горжусь тобой!
ИСТОЧНИК KP.RU