2020-05-29T11:35:35+03:00
Общество

В микрорайоне Гидростроителей Краснодара стартовало строительство новой дороги

Также здесь продумают обустройство зеленых зон
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В микрорайоне Гидростроителей Краснодара приступили к строительству новой дороги — проспекта Писателя Знаменского. До конца 2020 года здесь сделают двухполосную магистраль протяженностью более 1 километра.

Глава города Евгений Первышов отметил, что при проведении работ продумают обустройство зеленых зон, которые будут вдоль дороги. Территория для озеленения здесь большая - 0,7 гектаров.

На проспекте приступили к земляным работам. На участке работают 6 единиц техники. Все специалисты прошли медицинский контроль. Они трудятся в масках и перчатках, пользуются дезинфицирующими средствами.

Подрядчик рассказал, что строительство дороги будет идти в два этапа. Сначала сделают участок от Валерия Гассия до строящейся школы. Эти работы планируют завершить до конца лета. На втором этапе - от школы до

- После благоустроят прилегающую территорию, установят дорожные знаки, нанесут разметку. Все работы планируется завершить к декабрю 2020 года, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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