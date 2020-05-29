Дома сирот в Тимашевском районе обеспечили электроэнергией

29 Май 2020 2020-05-29T11:55:14+03:00

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В окнах 35-и квартир новых жилых комплексов для детей сирот Тимашевского района зажегся свет. Электроэнергией дома обеспечил крупнейший поставщик региона «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго»). Работы по техприсоединению в рамках краевой программы «Дети Кубани» провели специалисты Тимашевского филиала компании.

Чтобы обеспечить жилые комплексы электроэнергией, специалисты установили две трансформаторные подстанции мощностью 63 и 160 кВа соответственно. Дома для сирот на 10 и 25 квартир каждый расположены в хуторе Беднягина и станице Роговской Тимашевского района. Для их бесперебойного питания энергетики реконструировали участки линий, выполнили монтаж вводов и приборов учета. При этом специалисты старались обеспечить максимальную безопасность и увеличить срок службы энергооборудования. Поэтому для строительства воздушных линий специалисты использовали современный экологичный изолированный провод, устойчивый к негативному воздействию окружающей среды. Поскольку работы велись на социально значимых объектах, энергетики выполнили их в сжатые сроки.

Фото: ПАО «Кубаньэнерго».

Напомним, Государственная программа Краснодарского края «Дети Кубани» утверждена постановлением главы региона от 12 октября 2015 г. Документ предусматривает предоставление субвенций муниципальным образованиям Краснодарского края на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями специализированного жилищного фонда. Всего в текущем году, по информации регионального минтруда и соцразвития, планируется приобрести более 1 480 квартир для детей-сирот.

ИСТОЧНИК KP.RU