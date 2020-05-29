2020-05-29T11:55:14+03:00
Общество

Дома сирот в Тимашевском районе обеспечили электроэнергией

Техприсоединение выполнила компания «Россети Кубань» в рамках региональной программы «Дети Кубани»
Иван Егоров
Поделиться:
Изменить размер текста:

В окнах 35-и квартир новых жилых комплексов для детей сирот Тимашевского района зажегся свет. Электроэнергией дома обеспечил крупнейший поставщик региона «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго»). Работы по техприсоединению в рамках краевой программы «Дети Кубани» провели специалисты Тимашевского филиала компании.

Чтобы обеспечить жилые комплексы электроэнергией, специалисты установили две трансформаторные подстанции мощностью 63 и 160 кВа соответственно. Дома для сирот на 10 и 25 квартир каждый расположены в хуторе Беднягина и станице Роговской Тимашевского района. Для их бесперебойного питания энергетики реконструировали участки линий, выполнили монтаж вводов и приборов учета. При этом специалисты старались обеспечить максимальную безопасность и увеличить срок службы энергооборудования. Поэтому для строительства воздушных линий специалисты использовали современный экологичный изолированный провод, устойчивый к негативному воздействию окружающей среды. Поскольку работы велись на социально значимых объектах, энергетики выполнили их в сжатые сроки.

Фото: ПАО «Кубаньэнерго».

Фото: ПАО «Кубаньэнерго».

Напомним, Государственная программа Краснодарского края «Дети Кубани» утверждена постановлением главы региона от 12 октября 2015 г. Документ предусматривает предоставление субвенций муниципальным образованиям Краснодарского края на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями специализированного жилищного фонда. Всего в текущем году, по информации регионального минтруда и соцразвития, планируется приобрести более 1 480 квартир для детей-сирот.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юрий Бурлачко: Мы будем делать все возможное, чтобы привлекать к нам нужных специалистов
В Новороссийске местный житель избил проходившего мимо мужчину
В Краснодаре в обсерваторы 28 мая направили 49 человек
В Москве в параде Победы примут участие 115 казаков Кубанского казачьего войска
Юрий Бурлачко: Мы будем делать все возможное, чтобы привлекать к нам нужных специалистов
В микрорайоне Гидростроителей Краснодара до июля завершат ремонт дорог
В Мостовском районе водитель легковушки влетел в дерево
На Кубани осудят любовников, которые убили малыша толкушкой
Дома сирот в Тимашевском районе обеспечили электроэнергией
В микрорайоне Гидростроителей Краснодара стартовало строительство новой дороги
В Краснодарском крае скончались два пациента с коронавирусом
В Сочи впервые представят гимн города
Ночью в центре Краснодара произошел пожар в неэксплуатируемом двухэтажном здании
Сочинскому парусному центру исполнилось 40 лет
В Сочи выявлены нарушения содержания животных в зоопарках
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 29 мая 2020 года: выздоровели 68% заболевших COVID-19
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 29 мая 2020 года увеличилось на 80 человек
На Кубани завершили ремонт двух мостов и участка региональной дороги
В Усть-Лабинском районе мужчина из ревности поджег дом бывшей сожительницы
В Краснодарском крае рассказали о мерах соцподдержки молодых семей