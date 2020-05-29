2020-05-29T12:21:15+03:00
Происшествия

В Мостовском районе водитель легковушки влетел в дерево

Мужчина погиб
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по краюФото: ГИБДД по краю
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28 мая в 07:20 в поселке Восточном произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 27-летний водитель за рулем автомобиля марки «ВАЗ 21100» съехал с дороги и влетел в дерево. А после машина опрокинулась.

В результате ДТП водитель автомобиля погиб. Все обстоятельства выясняются.

- Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что стаж вождения у водителя составлял один год, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

28 мая на дорогах региона было зафиксировано 10 ДТП, один человек погиб и 11 человек получили ранения различной степени тяжести. В крае произошло четыре наезда на пешехода, четыре человека получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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