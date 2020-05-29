В Мостовском районе водитель легковушки влетел в дерево
28 мая в 07:20 в поселке Восточном произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 27-летний водитель за рулем автомобиля марки «ВАЗ 21100» съехал с дороги и влетел в дерево. А после машина опрокинулась.
В результате ДТП водитель автомобиля погиб. Все обстоятельства выясняются.
- Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что стаж вождения у водителя составлял один год, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
28 мая на дорогах региона было зафиксировано 10 ДТП, один человек погиб и 11 человек получили ранения различной степени тяжести. В крае произошло четыре наезда на пешехода, четыре человека получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU