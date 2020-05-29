Кубанские депутаты профильного комитета оценили состояние рукотворного «кубанского моря»

29 Май 2020 2020-05-29T13:02:22+03:00

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Первый заместитель председателя комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Андрей Булдин совместно с руководителем Кубанского бассейнового водного управления (КБВУ) Романом Авдеевым и директором ФГБУ «Краснодарское водохранилище» Игорем Бадаловым совершили объезд водохранилища.

Они побывали на шлюзовом узле, пункте управления контрольно-измерительной аппаратурой и насосных станциях с целью изучения возможности пропуска водохранилищем высокого паводка. Как известно, несколько дней под влиянием атмосферных фронтов на Кубани и в других южных регионах наблюдаются сильные кратковременные грозовые дожди. В связи с этим на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань, реках Адыгеи и черноморского побережья не исключено повышение уровня воды вплоть до неблагоприятных отметок.

Как рассказал руководитель Кубанского бассейнового водного управления Роман Авдеев, сейчас приток воды в чашу в 1,6 раза больше сброса. Объем воды в водохранилище составляет 905 млн куб. м. При этом полная емкость чаши водного объекта почти 2,8 млн м3. То есть запас составляет более 1,8 млн кубических метров. Но ситуация требует усиления бдительности, строгого контроля со стороны ответственных служб. По словам директора водохранилища Игоря Бадалова, первоочередной задачей в настоящее время является обеспечение водой рисовых оросительных систем.

- Краснодарское водохранилище – объект комплексного назначения. В его задачи, помимо противопаводковой защиты территорий, входят обеспечение водными ресурсами сельхозпроизводителей, питьевое водоснабжение, осуществление рыбохозяйственных сбросов и улучшение условий судоходства. В этой связи вопросы мониторинга его текущего состояния находятся на контроле в профильном комитете, – отметил по итогам поездки Андрей Булдин.

ИСТОЧНИК KP.RU