В Москве в параде Победы примут участие 115 казаков Кубанского казачьего войска

29 Май 2020 2020-05-29T13:10:12+03:00

Они поедут в столицу для тренировок уже 3 июня

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Как известно, парад Победы в честь 75-летия Победы в ВОВ перенесли на 24 июня. В этот день в 1945 году состоялся легендарный парад победителей.

- В этом году по Красной площади пройдут казаки из Ейского, Екатеринодарского, Кавказского, Лабинского, Майкопского, Таманского отделов и Черноморского округа. Всего 115 человек, - рассказали в администрации Краснодарского края.

Также парадным маршем пройдет коробка Всевеликого войска Донского. Возглавит шествие атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

Как прокомментировал вице-губернатор края Сергей Пуликовский, все казаки прошли серьезную строевую подготовку. Они продолжают воинские традиции своих предков и готовы отдать им дань памяти.

Казаки Кубанского казачьего войска уже второй раз за последние пять лет примут участие в параде Победы в Москве. 9 мая 2015 года парадный расчет из 105 казаков прошелся по Красной площади.

Например, в параде Победы 24 июня 1945 года принимали участие казаки легендарного 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса.

ИСТОЧНИК KP.RU