РНКБ подвел первые итоги реализации ипотечной госпрограммы со ставкой 6,5%

29 Май 2020 2020-05-29T14:18:56+03:00

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Государственная программа инициирована Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в апреле текущего года.

На сегодняшний день банк принял более 1700 заявок на приобретение нового жилья. Ежедневно в адрес РНКБ подается более 40 заявок на ипотеку с государственной поддержкой.

Средняя сумма одобренного кредита составляет порядка 2,39 млн. рублей.

Согласно статистическим данным, чаще льготную ипотеку в РНКБ оформляют мужчины – 56% от общего количества заявителей, их средний возраст составляет 37 лет. Женщины принимают решение о приобретении жилья в ипотеку немного позже - в среднем в 40 лет.

Среди участников льготной программы есть как жители Крыма - их около 65%, так и жители материковой части России - 35%.

Стоит отметить, что 60% желающих оформить ипотеку подали заявку на оформление кредита дистанционно - на сайте банка или в мобильном приложении. Удобный банковский сервис позволяет не только экономить время и средства клиентов на передвижение к офису банка, но и в период пандемии минимизировать возможность заражения COVID-19. Также есть возможность подать заявление лично в любом операционном офисе банка.

Кроме того, РНКБ Банк совместно с одним из крымских застройщиков - группой компаний «Монолит» реализует пилотный проект, позволяющий купить квартиру в Крыму дистанционно.

Участник программы может выбрать жилье как на территории Краснодарского края, так и в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Лимит кредита составляет 3 и 8 млн рублей соответственно. Первоначальный взнос по данной программе составит от 20%, а льготная ставка 6,5% сохранится на протяжении всего срока кредитования.

- РНКБ реализует большинство государственных программ на территории Республики Крым. «Госпрограмма 2020» является одной из приоритетных для экономики региона. Банк уже одобрил заявки на оформление кредитов по этой программе на сумму около 3 млрд рублей, - говорит председатель Совета директоров РНКБ Михаил Якунин, - Несмотря на сложности, вызванные пандемией и режимом самоизоляции, в Крыму наблюдается стабильный спрос на ипотечное кредитование. По объемам выдач ипотечных кредитов в 2020 году наш банк входит в ТОП-20 ипотечных банков РФ. До конца текущего года мы планируем вдвое увеличить количество выданных ипотечных кредитов по сравнению с прошлым годом.

Приобрести жилье в строящемся или готовом жилом комплексе у юридических лиц по договорам участия в долевом строительстве в рамках льготной ипотечной программы можно до 1 ноября текущего года.

С января 2020 года в банке действует система дисконтов, благодаря которой клиенты могут оформить ипотечные кредиты по ставке от 7,8% а так же действует программа лояльности, в рамках которой клиент, оформивший ипотеку, при соблюдении условий программы может дополнительно рассчитывать на вознаграждение от банка в том числе и в виде снижения базовой процентной ставки по ипотечному кредиту на 0,6 %.

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. По всей территории Крыма и Краснодарского края открыто более 220 отделений, установлено более 1200 банкоматов, более 20000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,2 миллиона физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов.

Информация предоставлена РНКБ Банк (ПАО).