Курорт «Красная Поляна» в Сочи начнет поэтапно открываться с 6 июня

29 Май 2020 2020-05-29T14:34:04+03:00

Брони номеров до 6 июня можно перенести на любую дату до конца 2020 года

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Горный курорт "Красная Поляна" в Сочи останется закрытым до 6 июня в связи с карантинными ограничениями. Об этом сообщают представители курорта.

Закрытыми до особого распоряжения останутся объекты инфраструктуры, отели, рестораны, спортивные объекты, парки отдыха, спа-комплексы, аттракционы и другие объекты массового отдыха.

Работу продолжают только продуктовые магазины и аптеки.

- Гости, забронировавшие проживание в период с 28 марта по 6 июня 2020 г., смогут перенести бронирование на любую дату в течение года с сохранением условий бронирования и стоимости проживания, - сообщает пресс-служба курорта.

По уточненным данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) на курорте «Красная Поляна» 9 отелей откроются с 6 июня, еще 2 объекта – с 9 июня, еще по одной гостинице сроки начала работы пока неизвестны.

ИСТОЧНИК KP.RU