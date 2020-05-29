Курорт «Красная Поляна» в Сочи начнет поэтапно открываться с 6 июня
Горный курорт "Красная Поляна" в Сочи останется закрытым до 6 июня в связи с карантинными ограничениями. Об этом сообщают представители курорта.
Закрытыми до особого распоряжения останутся объекты инфраструктуры, отели, рестораны, спортивные объекты, парки отдыха, спа-комплексы, аттракционы и другие объекты массового отдыха.
Работу продолжают только продуктовые магазины и аптеки.
- Гости, забронировавшие проживание в период с 28 марта по 6 июня 2020 г., смогут перенести бронирование на любую дату в течение года с сохранением условий бронирования и стоимости проживания, - сообщает пресс-служба курорта.
По уточненным данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) на курорте «Красная Поляна» 9 отелей откроются с 6 июня, еще 2 объекта – с 9 июня, еще по одной гостинице сроки начала работы пока неизвестны.
ИСТОЧНИК KP.RU