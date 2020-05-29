Поддержать социальных предпринимателей

29 Май 2020 2020-05-29T16:29:51+03:00

В ближайшее время в Сочи появится образовательный Центр поддержки социальных предпринимателей

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Решение об этом было принято в рамках ZOOM-конференции «Социальное предпринимательство: путь к успешному развитию региона в 2020 году», которая прошла 27 мая в Сочинском государственном университете. В конференции приняли участие более 60 предпринимателей из Краснодара, Апшеронска, Армавира, Краснодара, Майкопа, Новороссийска, Сочи и Тюмени.

- Центр поддержки социальных предпринимателей начнет действовать с сентября этого года. На занятия будут приглашаться бизнесмены, готовые одновременно с развитием бизнеса заниматься и решением социальных проблем, - рассказала во время конференции исполнительный директор Фонда «Наше будущее», кандидат экономических наук Юлия Жигулина.

Фото: СГУ.

- Чтобы повысить правовую и экономическую грамотность социальных предпринимателей в Сочинском государственном университете три года тому назад были созданы Ресурсный центр социального предпринимательства и Школа социального предпринимательства. Осенью 2019 года Сочинский государственный университет стал лауреатом Премии "За лучшую российскую образовательную программу в сфере социального предпринимательства", - сообщила руководитель Молодежного центра духовно-нравственного и социального развития СГУ, доктор политических наук Светлана Петрова.

Движение социальных предпринимателей активно развивается в России. Предприниматели занимаются изготовлением товаров для укрепления здоровья, специальных приспособлений для детей и инвалидов, трудоустраивают инвалидов. В поддержку социальных предпринимателей, органы государственной власти выделяют льготные кредиты, предоставляют беспроцентные займы.

Во многих федеральных центрах сейчас создаются реестры социальных предприятий, которые могут рассчитывать на поддержку государства.

ИСТОЧНИК KP.RU