2020-05-29T16:29:51+03:00
Общество

Поддержать социальных предпринимателей

В ближайшее время в Сочи появится образовательный Центр поддержки социальных предпринимателей
Иван Егоров
Поделиться:
Фото: СГУ.Фото: СГУ.
Изменить размер текста:

Решение об этом было принято в рамках ZOOM-конференции «Социальное предпринимательство: путь к успешному развитию региона в 2020 году», которая прошла 27 мая в Сочинском государственном университете. В конференции приняли участие более 60 предпринимателей из Краснодара, Апшеронска, Армавира, Краснодара, Майкопа, Новороссийска, Сочи и Тюмени.

- Центр поддержки социальных предпринимателей начнет действовать с сентября этого года. На занятия будут приглашаться бизнесмены, готовые одновременно с развитием бизнеса заниматься и решением социальных проблем, - рассказала во время конференции исполнительный директор Фонда «Наше будущее», кандидат экономических наук Юлия Жигулина.

Фото: СГУ.

Фото: СГУ.

- Чтобы повысить правовую и экономическую грамотность социальных предпринимателей в Сочинском государственном университете три года тому назад были созданы Ресурсный центр социального предпринимательства и Школа социального предпринимательства. Осенью 2019 года Сочинский государственный университет стал лауреатом Премии "За лучшую российскую образовательную программу в сфере социального предпринимательства", - сообщила руководитель Молодежного центра духовно-нравственного и социального развития СГУ, доктор политических наук Светлана Петрова.

Движение социальных предпринимателей активно развивается в России. Предприниматели занимаются изготовлением товаров для укрепления здоровья, специальных приспособлений для детей и инвалидов, трудоустраивают инвалидов. В поддержку социальных предпринимателей, органы государственной власти выделяют льготные кредиты, предоставляют беспроцентные займы.

Во многих федеральных центрах сейчас создаются реестры социальных предприятий, которые могут рассчитывать на поддержку государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Орлёнок» отметит День детства большим онлайн-праздником
Поддержать социальных предпринимателей
Кубанские депутаты профильного комитета оценили состояние рукотворного «кубанского моря»
Курорт «Красная Поляна» в Сочи начнет поэтапно открываться с 6 июня
РНКБ подвел первые итоги реализации ипотечной госпрограммы со ставкой 6,5%
ВТБ выдает каждую вторую ипотеку в России под 6,5%
Юрий Бурлачко: Мы будем делать все возможное, чтобы привлекать к нам нужных специалистов
В Новороссийске местный житель избил проходившего мимо мужчину
В Краснодаре в обсерваторы 28 мая направили 49 человек
В Москве в параде Победы примут участие 115 казаков Кубанского казачьего войска
Юрий Бурлачко: Мы будем делать все возможное, чтобы привлекать к нам нужных специалистов
В микрорайоне Гидростроителей Краснодара до июля завершат ремонт дорог
В Мостовском районе водитель легковушки влетел в дерево
На Кубани осудят любовников, которые убили малыша толкушкой
Дома сирот в Тимашевском районе обеспечили электроэнергией
В микрорайоне Гидростроителей Краснодара стартовало строительство новой дороги
В Краснодарском крае скончались два пациента с коронавирусом
В Сочи впервые представят гимн города
Ночью в центре Краснодара произошел пожар в неэксплуатируемом двухэтажном здании
Сочинскому парусному центру исполнилось 40 лет
В Сочи выявлены нарушения содержания животных в зоопарках
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 29 мая 2020 года: выздоровели 68% заболевших COVID-19
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 29 мая 2020 года увеличилось на 80 человек
На Кубани завершили ремонт двух мостов и участка региональной дороги
В Усть-Лабинском районе мужчина из ревности поджег дом бывшей сожительницы
В Краснодарском крае рассказали о мерах соцподдержки молодых семей