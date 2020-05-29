«Орлёнок» отметит День детства большим онлайн-праздником

29 Май 2020 2020-05-29T16:06:33+03:00

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Впервые Международный день защиты детей в «Орлёнке» пройдёт в онлайн-формате.

- Стартует День детства с утренней зарядки, в которой поучаствуют представители разных профессиональных сфер «Орлёнка»: строители, медики, водители, педагоги, спасатели, - говорят «КП» - Кубань» в детском лагере. - Они покажут простой комплекс физических упражнений, который поможет каждому начинать утро бодро и в хорошем настроении.

После зарядки в эфир выйдут мастера кулинарного дела – повара Всероссийского детского центра научат готовить вкусный и полезный завтрак.

Продолжит праздник «Музыкальный час». В онлайн-трансляции ВКонтакте вожатые Центра исполнят любимые песни орлят по заявкам, которые будут получать в комментариях. А во второй половине дня мальчишки и девчонки смогут выучить движения фирменной орлятской растанцовки.

- В День детства нельзя обойтись без игр. Вожатые предложат зрителям присоединиться к «Крокодилу» и отгадать слова, связанные с «Орлёнком», а после – отправиться на мастер-класс по фокусам, - рассказывают организаторы. - Сюрприз для орлят готовят и начальники лагерей Центра. Они поделятся своими детскими фотографиями в соцсетях и расскажут смешные истории в подкасте «Впадаем в детство».

Завершит день интеллектуальный квиз на тему детства, который пройдёт в прямом эфире ВКонтакте. Команда вожатых будет отвечать на вопросы, заранее присланные ребятами в социальных сетях.

- Мы с большим вдохновением готовимся к онлайн-празднику уже несколько недель и уверены, что всё получится, - говорит директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

ИСТОЧНИК KP.RU