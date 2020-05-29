Дороги вокруг Главной городской площади в Краснодаре отремонтировали на месяц раньше

29 Май 2020 2020-05-29T17:15:25+03:00

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Дороги вокруг Главной городской площади в Краснодаре начали обновлять в апреле. 27-го числа сюда приехала техника и начала ремонт. Планировалось, что работы продлятся два месяца. Но, благодаря погоде и маленькому скоплению машин, дорожники справились на месяц раньше.

- Финальным этапом станет нанесение разметки пластиком, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации. - Для этого в субботу, 30 мая, временно ограничат движение машин по улицам, где уже уложили верхний слой асфальта, поменяли поврежденные бордюры.

Если не будет дождя, то бригады разметят асфальт специальным пластиком, обозначат полосы движения, «зебры» и направления движения на перекрестках, островки безопасности.

ВАЖНО!

Движение ограничат на следующих участках:

- ул. Буденного (от Коммунаров до Рашпилевской);

- ул. Красная (от Буденного до Длинной);

- ул. Красноармейской (от Длинной до Буденного);

- проезд вдоль здания мэрии по улице Красной.

ИСТОЧНИК KP.RU