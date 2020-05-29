Дороги вокруг Главной городской площади в Краснодаре отремонтировали на месяц раньше
Дороги вокруг Главной городской площади в Краснодаре начали обновлять в апреле. 27-го числа сюда приехала техника и начала ремонт. Планировалось, что работы продлятся два месяца. Но, благодаря погоде и маленькому скоплению машин, дорожники справились на месяц раньше.
- Финальным этапом станет нанесение разметки пластиком, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации. - Для этого в субботу, 30 мая, временно ограничат движение машин по улицам, где уже уложили верхний слой асфальта, поменяли поврежденные бордюры.
Если не будет дождя, то бригады разметят асфальт специальным пластиком, обозначат полосы движения, «зебры» и направления движения на перекрестках, островки безопасности.
ВАЖНО!
Движение ограничат на следующих участках:
- ул. Буденного (от Коммунаров до Рашпилевской);
- ул. Красная (от Буденного до Длинной);
- ул. Красноармейской (от Длинной до Буденного);
- проезд вдоль здания мэрии по улице Красной.
ИСТОЧНИК KP.RU
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