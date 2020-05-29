Фасад концертного зала в Краснодаре очистили от растяжек

29 Май 2020 2020-05-29T17:38:29+03:00

Украшать здания теперь не будут

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Фасад концертного зала на улице Красной в кубанской столице опустел. Рабочие его очистили от баннеров. Долгое время растяжка висела на здании и скрывала его.

- Несколько лет назад город начал избавляться от этого вида декора. Но на здании администрации растяжки все еще оставались, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в городской админстрации.

Теперь «украшать» фасад ничем не хотят. Власти надеются, что образцы советского модернизма будут восхищать туристов, которые приедут с визитом в краевой центр.

Напомним, на улице Красной специалисты сняли декоративное освещение. Иллюминация по улице Красной была сделана еще в декабре 2009 года. Это 52 перетяжки, на каждой - по 7 шаров. Глава Краснодара Евгений Первышов поручил поменять неработающие точки.

ИСТОЧНИК KP.RU