Фасад концертного зала в Краснодаре очистили от растяжек
Фасад концертного зала на улице Красной в кубанской столице опустел. Рабочие его очистили от баннеров. Долгое время растяжка висела на здании и скрывала его.
- Несколько лет назад город начал избавляться от этого вида декора. Но на здании администрации растяжки все еще оставались, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в городской админстрации.
Теперь «украшать» фасад ничем не хотят. Власти надеются, что образцы советского модернизма будут восхищать туристов, которые приедут с визитом в краевой центр.
Напомним, на улице Красной специалисты сняли декоративное освещение. Иллюминация по улице Красной была сделана еще в декабре 2009 года. Это 52 перетяжки, на каждой - по 7 шаров. Глава Краснодара Евгений Первышов поручил поменять неработающие точки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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