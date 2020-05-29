2020-05-29T19:09:59+03:00
Общество

Аэропорт Краснодара с 1 июня вновь будет работать круглосуточно

Об этом сообщают в аэровокзале
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: instagram.com/krr.aeroФото: instagram.com/krr.aero
Изменить размер текста:

С 1 июня аэропорт кубанской столицы переходит на прежний, круглосуточный регламент работы. Об этом сообщили на сайте воздушной гавани. Всем авиакомпаниям, выполняющим рейсы из Краснодара заблаговременно сообщили об этом.

Напомним, сокращение внутренних рейсов и запрет на международные перелеты был вынужденной мерой из-за пандемии.

- С 1-го числа аэропорт Краснодара продолжит принимать рейсы в круглосуточном режиме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе международного аэропорта Краснодар. - После 20:00 здесь ожидают восемь рейсов на прилет и три рейса на вылет.

Стоит отметить, что все магазины, которые до введения карантина из-за коронавируса работали круглосуточно, вернутся к привычному графику. Кафе и рестораны по-прежнему будут открыты «только на вынос».

- Все службы воздушной гавани, включая сотрудников Роспотребнадзора и представителей авиакомпаний, готовы к встрече пассажиров, - уточняют в аэровокзале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пострадало более 19 тысяч гектаров садов: Кубань из-за засухи и заморозков может лишиться урожая
Лимонно-имбирный ажиотаж прошел: на Кубани роста на продукты не зафиксировали
В Краснодаре 29 мая поймали 233 нарушителя карантина
Аэропорт Краснодара с 1 июня вновь будет работать круглосуточно
Голая фотосессия удалась: Краснодарку арестовали на трое суток
Фасад концертного зала в Краснодаре очистили от растяжек
Дороги вокруг Главной городской площади в Краснодаре отремонтировали на месяц раньше
«Орлёнок» отметит День детства большим онлайн-праздником
Поддержать социальных предпринимателей
Кубанские депутаты профильного комитета оценили состояние рукотворного «кубанского моря»
Курорт «Красная Поляна» в Сочи начнет поэтапно открываться с 6 июня
РНКБ подвел первые итоги реализации ипотечной госпрограммы со ставкой 6,5%
ВТБ выдает каждую вторую ипотеку в России под 6,5%