Аэропорт Краснодара с 1 июня вновь будет работать круглосуточно

29 Май 2020 2020-05-29T19:09:59+03:00

Об этом сообщают в аэровокзале

Изменить размер текста: A A

С 1 июня аэропорт кубанской столицы переходит на прежний, круглосуточный регламент работы. Об этом сообщили на сайте воздушной гавани. Всем авиакомпаниям, выполняющим рейсы из Краснодара заблаговременно сообщили об этом.

Напомним, сокращение внутренних рейсов и запрет на международные перелеты был вынужденной мерой из-за пандемии.

- С 1-го числа аэропорт Краснодара продолжит принимать рейсы в круглосуточном режиме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе международного аэропорта Краснодар. - После 20:00 здесь ожидают восемь рейсов на прилет и три рейса на вылет.

Стоит отметить, что все магазины, которые до введения карантина из-за коронавируса работали круглосуточно, вернутся к привычному графику. Кафе и рестораны по-прежнему будут открыты «только на вынос».

- Все службы воздушной гавани, включая сотрудников Роспотребнадзора и представителей авиакомпаний, готовы к встрече пассажиров, - уточняют в аэровокзале.

ИСТОЧНИК KP.RU