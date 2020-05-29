В Краснодаре 29 мая поймали 233 нарушителя карантина

29 Май 2020 2020-05-29T19:24:58+03:00

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Несмотря на то, что погода в городе весь день была дождливой, отряды самоконтроля не прекращали свою работу. Правоохранители вместе с казаками патрулируют улицы в поисках нарушителей ограничений.

Послабления в Краснодаре хоть и вели, разрешив людям свободно перемещаться по кубанской столице, но все же некоторые меры остались. В частности, горожан просят не собираться большими компаниями, пикники на природе или у водоемов, как и прежде, запрещены. Кроме того, строго соблюдать нужно и масочный режим - как минимум до 6 июня без средств защиты на улицу выходить нельзя. Тех, кто не соблюдает эти ограничения, наказывают.

- Всего 29 мая жителям краевой столицы выдали 126 уведомлений о необходимости оставаться дома, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации. - За грубое нарушение режима карантина выписали 107 штрафов.

А на въездах в Краснодар проверили 6 254 машины. 642 водителя проехать в город не смогли из-за отсутствия или неверного заполнения красного пропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU