2020-05-29T19:56:35+03:00
Общество

Пострадало более 19 тысяч гектаров садов: Кубань из-за засухи и заморозков может лишиться урожая

Власти региона поддержат наиболее пострадавших от пандемии аграгиев
Евгения СОРОКА
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Фото: Сергей ГАПОНФото: Сергей ГАПОН
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То, что год для аграриев будет трудным, стало понятно в начале мая. Земля на полях края покрыта сетью крупных трещин из-за того, что в марте и апреле не было дождей. Ко всему прочему непривычном холодным выдались последние недели марта, резко опустилась температура и на прошлой неделе. В итоге из-за заморозков и засухи повреждена половина озимых посевов. Полевые культуры погибли на площади 52 тысяч гектаров.

– Более 18 миллиардов рублей мы выделили на помощь отраслям экономики и соцсферы из-за коронавируса, – заявил губернатор. - Но сельское хозяйство тоже нуждается в поддержке.

На протяжении 1,5 месяцев специалисты практически ежедневно выезжали в поля и давали рекомендации аграриям. Самое главное было максимально сохранить каждый килограмм будущего урожая.

- Был прогноз, что потери урожая достигнут 70%, - сказал вице-губернатор Андрей Коробка. - Но надеемся, что при благоприятных погодных условиях они составят около 30%.

Кроме того, по словам вице-губернатора, из-за аномальных заморозков пострадало более 19 тысяч гектраров садов по всему региону. Прогнозируется снижение урожая косточковых культур на 80%, семечковых – на 60%.

- Но полученного урожая фруктов для обеспечения жителей края будет достаточно, - добавляет Андрей Коробка.

Губернатор отметил, что несмотря на пандемию, финансирование АПК края не сократят.

– Сейчас мы делаем ставку на качество зерна, - сказал Вениамин Кондратьев. - Пусть пшеницы будет не много, но главное, чтобы она была качественная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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