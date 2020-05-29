«Мисс Май - 2020» стала 25-летняя тренер по плаванию Ольга Супрунова
Голосование за самую обаятельную краснодарку, которое проходило в сообществе «Комсомольской правды - Кубань» в «Вконтакте», закончилось. За звание «Мисс Май - 2020» боролись семь жительниц города, но больше всего голосов набрала 25-летняя Ольга Супрунова.
Победительница ведет активный образ жизни. Спорт для нее не только увлечение, но и работа. Ольга - инструктор по грудничковому и дошкольному плаванию.
- Я работаю тренером по плаванию в одном из фитнес-центров города. Мои ученики - это, в основном, дети. Учу держаться на воде я даже малышей. Каждый раз, видя улыбку ребенка, чувствую, что на свете есть счастье, - признается Ольга. - А еще я занимаюсь сетевым маркетингом.
В конкурсе девушка участвовала впервые - в голосовании ее поддержали друзья и коллеги.
Поздравляем Ольгу с победой и напоминаем, что уже стартовал прием заявок от участниц, желающих стать «Мисс июнь». Свои портретные снимки вы можете прислать в сообщения группы «Комсомольская правда - Кубань» в «Вконтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU