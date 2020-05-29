2020-05-29T21:14:44+03:00
Конкурсы и тесты

«Мисс Май - 2020» стала 25-летняя тренер по плаванию Ольга Супрунова

Девушку поддержали друзья и коллеги [фото]
Евгения СОРОКА
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Фото: instagram.com/suprunova_olyaФото: instagram.com/suprunova_olya
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Голосование за самую обаятельную краснодарку, которое проходило в сообществе «Комсомольской правды - Кубань» в «Вконтакте», закончилось. За звание «Мисс Май - 2020» боролись семь жительниц города, но больше всего голосов набрала 25-летняя Ольга Супрунова.

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Ольга - инструктор по грудничковому и дошкольному плаванию.
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Победительница ведет активный образ жизни. Спорт для нее не только увлечение, но и работа. Ольга - инструктор по грудничковому и дошкольному плаванию.

- Я работаю тренером по плаванию в одном из фитнес-центров города. Мои ученики - это, в основном, дети. Учу держаться на воде я даже малышей. Каждый раз, видя улыбку ребенка, чувствую, что на свете есть счастье, - признается Ольга. - А еще я занимаюсь сетевым маркетингом.

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Среди учеников девушки есть совсем крохи.
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В конкурсе девушка участвовала впервые - в голосовании ее поддержали друзья и коллеги.

Поздравляем Ольгу с победой и напоминаем, что уже стартовал прием заявок от участниц, желающих стать «Мисс июнь». Свои портретные снимки вы можете прислать в сообщения группы «Комсомольская правда - Кубань» в «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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