В Новороссийске кот застрял в воротах
Спасателям Новороссийска позвонили местные жители. Они сообщили о том, что на территории их частного дома в поселке Цемдолина на улице Широченко в воротах застрял кот.
- Спасатели при помощи гидравлического инструмента освободили животное. Кот с места происшествия скрылся в неизвестном направлении, благодарить и фотографироваться со спасателями не стал, - написал начальник муниципальной службы спасения Алексей Одеров в своем Instagram.
Напомним, в Сочи прокуратура выявила нарушения содержания животных в зоопарках и океанариумах. Речь идет о 12 организациях. Документы по кормлению, вакцинации животных, по дератизации и дезинсекции помещений в которых содержались животные, не разрабатывались и не утверждались. По итогам проверки шесть исковых заявлений направлено в суд, нарушители привлечены к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU