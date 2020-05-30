В Новороссийске кот застрял в воротах

30 Май 2020 2020-05-30T08:50:49+03:00

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Спасателям Новороссийска позвонили местные жители. Они сообщили о том, что на территории их частного дома в поселке Цемдолина на улице Широченко в воротах застрял кот.

- Спасатели при помощи гидравлического инструмента освободили животное. Кот с места происшествия скрылся в неизвестном направлении, благодарить и фотографироваться со спасателями не стал, - написал начальник муниципальной службы спасения Алексей Одеров в своем Instagram.

Напомним, в Сочи прокуратура выявила нарушения содержания животных в зоопарках и океанариумах. Речь идет о 12 организациях. Документы по кормлению, вакцинации животных, по дератизации и дезинсекции помещений в которых содержались животные, не разрабатывались и не утверждались. По итогам проверки шесть исковых заявлений направлено в суд, нарушители привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU