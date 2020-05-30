30 Май 2020 2020-05-30T09:22:46+03:00

На Кубани рабочий спрятал в газовой колонке кусок сала в пакете Фото: Архив "КП"

Этим мужчина создал реальную опасность для потерпевшего и его детей

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В ОМВД России по Кущевскому району обратился местный житель, проживающий в поселке Нардегин. Он заявил на своего рабочего, который делал у него ремонт.

По словам потерпевшего, специалист спрятал в газовой колонке кусок сала в полимерном пакете. И забыл про него, когда съезжал из дома. Этим мужчина создал реальную опасность для местного жителя и его детей.

- Участковый провел проверку по заявлению мужчины на предмет выявления признаков преступлений. По результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Напомним, на Кубани парень украл с территории базы 50 чучел уток. Злоумышленник сам пришел в полицию и сознался в содеянном. На парня завели уголовное дело по ст.158 ч.1 (Кража). Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU