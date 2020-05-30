2020-05-30T10:09:52+03:00
Общество

Глава Кубани Вениамин Кондратьев поздравил сочинцев с Днем города

Местным жителям он пожелал здоровья, счастья и благополучия, а городу – новых свершений и процветания
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев отправил в Сочи поздравительный адрес.

Как отметил губернатор, в конце мая 95 лет назад город получил статус курорта общегосударственного значения. Это событие оказалось решающим в судьбе Сочи. Он стал главным и любимым местом отдыха жителей всей страны, из небольшого черноморского городка превратившись в круглогодичный курорт высочайшего уровня.

- В нынешнем году День города отмечается в непростое время. Для Сочи такая ситуация непривычна. Но вы, дорогие друзья, остаетесь верны родному городу, для вас День рождения Сочи по-прежнему значимый и горячо любимый праздник, - отметил Вениамин Кондратьев.

Местным жителям он пожелал здоровья, счастья и благополучия, а городу – новых свершений и процветания.

- С праздником, друзья, - добавил глава края.

Напомним, День города Сочи 2020 отметят в онлайн формате . Так как режим карантина в Краснодарском крае продлен до 6 июня. Одним из его главных событий станет телемарафон на канале «Кубань 24» с 13:00 до 18:00. Трансляция также будет организована на официальном сайте администрации города Сочи sochi.ru и сайте kuban24.tv.

ИСТОЧНИК KP.RU

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