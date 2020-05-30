Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 30 мая 2020 года увеличилось на 82 человек
За последние сутки количество заразившихся в регионе снова увеличилось. Число заболевших коронавирусом на Кубани на 30 мая 2020 года выросло еще на 82 человека. Теперь общее количество инфицированных в регионе составляет 3744 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб.
За последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах. Зафиксирован 181 летальный исход. За сутки полностью выздоровели 8 212 человек.
Как ранее сообщала «Комсомолка», 29 мая выявили 80 случаев коронавирусной инфекции. Среди них 34 мужчины и 46 женщин, их возраст -от одного до 91 года. Уже выписали 2521 пациента. Это более 68% от общего числа. 31 заболевший умер. В тяжелoм состoянии к ИВЛ подключены 33 пациента
ИСТОЧНИК KP.RU
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