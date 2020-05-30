Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 30 мая 2020 года: 34 пациента подключены к ИВЛ

30 Май 2020 2020-05-30T11:05:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Как соoбщает Оперативный штаб региoна, 30 мая выявили 82 случая коронавирусной инфекции. Среди них 49 женщин и 33 мужчины, их возраст - от восьми месяцев до 90 лет.

Больше всего случаев в Краснодаре – 25. Шесть - в Сочи, по пять – в Мостовском, Тихорецком и Белореченском районах, по четыре - в Гулькевичском и Апшеронском. По три - в Кавказском, Красноармейском и Выселковском, по два – в Тимашевском, Абинском, Курганинском, Крымском и Динском районах, а также в Армавире и Новороссийске. По одному - в Горячем Ключе и Геленджике, Лабинском, Ейском и Усть-Лабинском районах.

- Число подтвержденных случаев на Кубани случаев достигло 3744. При этом более 70% пациентов уже выписаны. Это 2636 человек. За время пандемии в крае скончался 31 пациент. 34 местных жителя на искусственной вентиляции легких, - отметили в администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU