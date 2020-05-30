В видеосервисе Wink теперь доступна коллекция аудиокниг от «ЛитРес»

30 Май 2020 2020-05-30T11:19:27+03:00

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«Ростелеком» и «ЛитРес», крупнейший сервис электронных и аудиокниг в России и странах СНГ, расширяют сотрудничество — в цифровом видеосервисе Wink открыт специальный раздел с аудиокнигами для читателей с самыми разными интересами и вкусами. Коллекция будет постоянно пополняться, в том числе мировыми бестселлерами.

Благодаря аудиокнигам пользователи по всему миру совмещают чтение с домашними делами, занятиями спортом, вождением машины и т.д. Уже сейчас пользователи Wink могут выбрать для прослушивания классику и современную литературу, сказки и другие детские книги, издания для саморазвития и по психологии. Доступна синхронизация на разных устройствах — можно начать прослушивание книги на одном, а продолжить на другом устройстве с момента паузы. Аудиокниги можно скачать и слушать даже при отсутствии доступа в интернет.

Аудиокниги стали еще одним дополнительным сервисом в Wink наряду с караоке и облачными играми, который не связан напрямую с ТВ и видеоконтентом. Таким образом, Wink становится интегрированным поставщиком разнообразного контента для подписчика.

«Главный тренд этой весны — взрывной рост просмотров телевидения и кино в сервисе Wink на дополнительных экранах, в основном, на смартфонах. Семья может быть большой, интересы у всех разные, а использование мобильных приложений или сайта сервиса позволяет детям смотреть, а теперь и слушать что-то свое, пока родители смотрят телевизор. Также важно, что привычный контент можно взять с собой в дорогу и пользоваться при этом одним любимым приложением. Новый раздел с аудиокнигами будет полезен тем, кто не может следить за действием на экране, но может слушать,например, находясь за рулем автомобиля.Теперь можно сделать поездку не только полезной для семейных нужд, но и познавательной с хорошей аудиокнигой», — отметил директор по развитию направления «Видео» компании «Ростелеком» Антон Володькин.

Аудиокниги сегодня — самый быстрорастущий сегмент книжного рынка не только в России, но и в мире. По итогам прошлого года продажи аудиокниг в России превысили 1,5 млрд рублей, что составляет около 2,5% от всего книжного рынка. «ЛитРес»является лидером рынка лицензионных аудиокниг с самым большим каталогом бестселлеров и новинок. По данным Kantar TNS, доля сервиса — 72% в сегменте аудиокниг.

«Нам важно расширять партнерскую сеть так, чтобы аудитория “ЛитРес” росла и получала цифровой контент, в том числе эксклюзивы и новинки, не только одной из первых, но и в самом удобном для нее формате через привычные сервисы. В условиях ограниченного времени мы часто предпочитаем совмещать знакомство с книгой и выполнение других дел, поэтому аудиокниги от “ЛитРес” в сервисе Wink — прекрасная возможность для зрителя отвлечься от просмотра фильма и, например, переключиться на домашние дела, одновременно слушая свою любимую книгу», — подчеркнула заместитель генерального директора по маркетингу и коммерческому направлению группы компаний «ЛитРес» Ирина Грааф.

Ранее, в конце 2019 года, «Ростелеком» и «ЛитРес» запустили кобрендинговый проект «Ростелеком. Книги», в котором представлено более 150 тысяч электронных книг: современная литература и классика, популярные произведения отечественных и зарубежных авторов.