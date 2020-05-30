В Кущевском районе новый спорткомплекс введен в эксплуатацию

30 Май 2020 2020-05-30T11:27:54+03:00

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Строительство малобюджетного спортивного комплекса велось в рамках краевой программы «Развитие физической культуры и спорта». Объем бюджетных инвестиций - 24,87 миллиона рублей.

- Новый спортивный комплекс возвели в поселке Первомайском по улице Кооперативной. Общая площадь двухэтажного здания составляет 1,16 тысяч квадратных метров, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В поселке также продолжаются работы по благоустройству парковой территории возле Дома культуры. Уже сделан демонтаж покрытия проездов, тротуаров и площадок, рабочие завезли песчано-гравийную смесь.

Строительная готовность зоны отдыха составляет 20 процентов. Вся парковая территория будет озеленена. Здесь установят воркаут-площадку, скамейки и фонари освещения, заасфальтируют дорожки и автостоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU