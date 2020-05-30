В Белоглинском районе женщина украла портмоне с деньгами у местной жительницы
В дежурную часть Отдела МВД России по Белоглинскому району обратилась местная жительница. Она рассказала, что забыла портмоне с деньгами на стеллаже магазина, когда выбирала товар. Вернувшись в торговую точку, она не нашла сумку на месте. Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале. Они установили личность злоумышленницы. Вскоре задержали ранее судимую 56-летнюю местную жительницу.
- Похищенный кошелек вернули законной владелице. Часть денег злоумышленница успела потратить на личные нужды, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ей грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU