2020-05-30T11:48:08+03:00
Происшествия

В Белоглинском районе женщина украла портмоне с деньгами у местной жительницы

Потерпевшая забывала свою вещь в магазине, этим воспользовалась злоумышленница
Александра ПОДУШКО
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В Белоглинском районе женщина украла портмоне с деньгами у местной жительницыВ Белоглинском районе женщина украла портмоне с деньгами у местной жительницыФото: Архив "КП"
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В дежурную часть Отдела МВД России по Белоглинскому району обратилась местная жительница. Она рассказала, что забыла портмоне с деньгами на стеллаже магазина, когда выбирала товар. Вернувшись в торговую точку, она не нашла сумку на месте. Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале. Они установили личность злоумышленницы. Вскоре задержали ранее судимую 56-летнюю местную жительницу.

- Похищенный кошелек вернули законной владелице. Часть денег злоумышленница успела потратить на личные нужды, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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