2020-05-30T12:24:36+03:00
Туризм

С 1 июня санаторно-курортные организации из 15 муниципалитетов Кубани смогут возобновить работу

Был утвержден перечень из 201 предприятия
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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С 1 июня, в первый день лета, в соответствии с распоряжением губернатора Вениамина Кондратьева отдыхающих смогут принимать учреждения санаторно-курортного комплекса. специальную лицензию на медицинскую деятельность.

- Таких организаций 201, они находятся на территории Сочи, Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Краснодара, Новороссийска, а также Ейского, Мостовского, Темрюкского, Туапсинского, Апшеронского, Каневского, Белореченского, Лабинского и Славянского районов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Пока отдых будет возможен только на территории здравниц. Пляжи, в том числе самих санаториев, и набережные будут закрыты.

Обязательным условием для приезда гостей станет справка об отсутствии COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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