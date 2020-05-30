С 1 июня санаторно-курортные организации из 15 муниципалитетов Кубани смогут возобновить работу

30 Май 2020 2020-05-30T12:24:36+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 июня, в первый день лета, в соответствии с распоряжением губернатора Вениамина Кондратьева отдыхающих смогут принимать учреждения санаторно-курортного комплекса. специальную лицензию на медицинскую деятельность.

- Таких организаций 201, они находятся на территории Сочи, Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Краснодара, Новороссийска, а также Ейского, Мостовского, Темрюкского, Туапсинского, Апшеронского, Каневского, Белореченского, Лабинского и Славянского районов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Пока отдых будет возможен только на территории здравниц. Пляжи, в том числе самих санаториев, и набережные будут закрыты.

Обязательным условием для приезда гостей станет справка об отсутствии COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU