30 Май 2020 2020-05-30T15:44:08+03:00

В Брюховецком районе мужчина похищал из дома своего знакомого медный провод Фото: Архив "КП"

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В Брюховецком районе местный житель в течение месяца похищал из дома своего знакомого медный провод. Ему удалось вынести более 40 килограммов цветного металла. Ущерб превысил более 20 тысяч рублей. Потерпевший с заявлением обратился в полицию.

Вскоре злоумышленника задержали. Как выяснилось, он проникал на территорию дома потерпевшего во время его отсутствия и выносил провод. Похищенное молодой человек продал, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

- В отношении 24-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража), завели уголовное дело, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Парню грозит пять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU