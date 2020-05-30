На Кубани за неделю открылись еще 23 продовольственные ярмарки

30 Май 2020 2020-05-30T17:29:52+03:00

Вскоре они перейдут на летний режим работы

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На Кубани функционируют 374 объекта рыночно-ярмарочной торговли. Это 65% от общего количества.

Так, 23 продовольственные ярмарки за неделю возобновили деятельность в 13 муниципальных образованиях: в Новороссийске, Горячем Ключе, Ейском, Динском, Новокубанском, Темрюкском, Туапсинском, Усть-Лабинском, Красноармейском, Крымском, Белореченском, Курганинском и Отрадненском районах.

- Например, сразу четыре ярмарки открылись в Новокубанском районе, три – в Туапсинском, две – в Усть-Лабинском. В станице Передовой Отрадненского района работает «фермерский дворик», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На территории рынков работники должны регулярно проветривать помещения, проводить уборку территорий, дезинфекцию торгового оборудования и инвентаря. При этом покупатели обязаны соблюдать масочный режим и дистанцию 1,5 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU