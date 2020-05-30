2020-05-30T17:20:08+03:00
Общество

В Краснодаре прочистили 162 километра коллекторов

В службе отработали заявки жителей по 460 адресам
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре продолжаются работы на сетях ливневой канализации города. Весь процесс организован с соблюдением санитарных требований.

- Специалисты проверили и прочистили 162,9 километра ливневки. Они расчистили от ила и грязи 4,3 тысячи дождевых колодцев. Также отработали заявки жителей по 460 адресам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В течение недели муниципальная служба прочистила сети и колодцы по улицам: по Красной, Горького, Кирова, Буденного , Северной, 2-ой линии ПРК, Лузана, Рашпилевской и Комсомольской.

В марте муниципальная служба была расширена. Теперь в ее распоряжении 12 машин: гидродинамические и комбинированные (поливомоечные), илососные машины. Работы ведут комплексно, параллельно с заявками жителей чистят ливневку на смежных улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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