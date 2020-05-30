2020-05-30T18:18:30+03:00
Общество

Кубанские школьники в мае получили более полутора тысяч смартфонов и ноутбуков

Техника необходима им для дистанционного обучения
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Депутаты краевого Заксобрания приобрели 190 ноутбуков и передали их школам. Далее общеобразовательные учреждения распределят технику между учащимися из малообеспеченных и многодетных семей.

- Первые десять компьютеров уже отправлены в Динской район. 20 ноутбуков поедут в Анапу, пятнадцать – в Краснодар, по десять – в Сочи, Брюховецкий, Славянский, Каневской районы. Другие муниципалитеты получат от двух до восьми компьютеров, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Еще 320 планшетов и ноутбуков закупили для нуждающихся семей кубанские единороссы. Гаджеты необходимы детям для внеурочных занятий на каникулах и для подготовки к ЕГЭ.

– Несмотря на то, что учебный год закончился, техника ребятам еще пригодится. Скоро 11-классникам предстоят выпускные экзамены. Также для учащихся Кубани на базах учреждений допобразования будут работать онлайн-смены, или интенсивы, – отметили в краевом министерстве образования, науки и молодежной политики.

В Сочи за время карантина нуждающимся семьям с детьми-школьниками отдали почти 900 гаджетов. Также спонсоры передали 270 планшетов для 138 школ в 13 муниципальных образованиях. Оборудование выдадут 9 и 11-классникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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