2020-05-30T18:31:27+03:00
Общество

У нелегальных таксистов на въездах в Краснодар изымают пропуска

В администрации города прокомментировали эту ситуацию
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Ранее в Интернете появилась информация о заторах на въезд в Краснодар и проверках пропусков у таксистов. В мэрии подтвердили эти сведения.

Как сообщили в пресс-службе кубанской столицы, в соответствии с решением Оперативного штаба Кубани - лицензированные организации такси могут работать в период карантина без пропусков. Эта информация никак не менялась.

- А вот все остальные – нелицензированные, то есть нелегальные такси – изначально не имели возможности получать какой-либо пропуск. Поэтому на въездах в Краснодар такие автомобили разворачивают, а документ изымают, - добавили в мэрии.

Авто, оказывающее услугу легкового такси, должно иметь:

- специальное разрешение, выданное Министерством транспорта региона;

- путевой лист с отметкой о прохождении предрейсовой медкомиссии;

- документ о выполнении предписаний Роспотребнадзора;

- средства индивидуальной защиты;

- терминал для безналичной оплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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