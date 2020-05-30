У нелегальных таксистов на въездах в Краснодар изымают пропуска

30 Май 2020 2020-05-30T18:31:27+03:00

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Ранее в Интернете появилась информация о заторах на въезд в Краснодар и проверках пропусков у таксистов. В мэрии подтвердили эти сведения.

Как сообщили в пресс-службе кубанской столицы, в соответствии с решением Оперативного штаба Кубани - лицензированные организации такси могут работать в период карантина без пропусков. Эта информация никак не менялась.

- А вот все остальные – нелицензированные, то есть нелегальные такси – изначально не имели возможности получать какой-либо пропуск. Поэтому на въездах в Краснодар такие автомобили разворачивают, а документ изымают, - добавили в мэрии.

Авто, оказывающее услугу легкового такси, должно иметь:

- специальное разрешение, выданное Министерством транспорта региона;

- путевой лист с отметкой о прохождении предрейсовой медкомиссии;

- документ о выполнении предписаний Роспотребнадзора;

- средства индивидуальной защиты;

- терминал для безналичной оплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU