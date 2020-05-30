2020-05-30T19:04:22+03:00
Общество

В Сочи почетные жители получили поздравления от главы города

Слова признательности выразили 12-ти гражданам
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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С самого утра 30 мая сочинцы, внесшие особый вклад в развитие курорта, получили памятные подарки от мэра Алексея Копайгородского. Поздравления на дому прозвучали для 12-ти почетных жителей города.

В частности, слова признательности выразили ветерану труда Валерию Подповетному. Он живет на курорте уже более полувека. Прошел путь от инженера Хлебокомбината до главы Хостинского района, также долгое время он был председателем Городского Собрания Сочи.

- Я очень люблю этот город. Здесь родились мои дети и прошла большая часть моей жизни. В далёкие 60-е годы я приехал в Сочи по распределению, и остался здесь навсегда. Хочу от всей души поздравить сочинцев с Днем города и пожелать им всего самого светлого и доброго, - сказал Валерий Подповетный.

На протяжении дня поздравления звучат и во дворах горожан. Так, во всех районах курорта курсируют автобусы-матрешки с выездными концертными бригадами. В 15-минутных представлениях участвуют порядка ста артистов местных учреждений культуры.

- Также с 13:00 на телеканале «Кубань 24» и сайте администрации Сочи проходит трансляция пятичасового телемарафона, в рамках которого будет презентован первый официальный гимн курорта, - рассказали в администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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