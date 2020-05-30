В Краснодаре 30 мая за грубое нарушение режима карантина выписали 85 штрафов

30 Май 2020 2020-05-30T20:39:24+03:00

В составе мобильных групп самоконтроля город патрулируют 607 человек

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С 23 мая в границах Краснодара отменен пропускной режим, при этом продолжает действовать карантин. Нельзя посещать скверы и парки, организовывать пикники.

30 мая на 13 въездах в город проверили 3 233 машины. 215 из них не пропустили в город из-за отсутствия или неверного заполнения красного пропуска.

На реке Кубань продолжают дежурить патрули муниципальной «Службы спасения». Они контролируют обстановку на катерах вдоль берегов в микрорайоне Гидростроителей и парка «Солнечный остров», а также вдоль берега Кубани.

Сегодня город патрулируют 98 мобильных групп самоконтроля. Они особое внимание уделяют набережным, общественным территориям и детским площадкам.

- Всего 30 мая жителям краевой столицы выдали 97 уведомлений о необходимости оставаться дома, за грубое нарушение режима карантина выписали 85 штрафов, - рассказали в администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU